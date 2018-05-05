'5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali' başladı

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himayelerinde gerçekleştirilen festivalin açılış töreni Frankfurt Gallus Tiyatro’da yapıldı.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya'daki Türk toplumunun yaklaşık 50 yıldır yaşamın her alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türklerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Karartı, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin beşinci yılına erişmesinin bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

4 yılda binlerce izleyici

Karartı, Türkiye’yi ve Türk kültürünü anlatabilmenin en etkili ve samimi yollarından birinin tiyatro olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seyirciyle iletişimin en doğal ve en dolaysız olduğu sanat dalıdır tiyatro. Bu yüzden de önemli ve özeldir. Sadece tiyatro değil, onu icra eden, icrasına katkıda bulunan ve nihayet seyredenler de özel ve değerlidir. Dijital uygulamalar hayatın her alanında belirgin bir ağırlık kazanırken ve bu durum insanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi gün geçtikçe azaltırken, tiyatronun hayata, insana, geçmişe ve geleceğe dair mesajlarını her zaman olduğu gibi yalın bir yolla kitlelere aktarmaya devam edebilmesine ihtiyacımız var."

Bu tip etkinliklere desteklerinin devam edeceğini aktaran Burak Karartı, seyircilerin ve sanatçıların festivali daha değerli kıldığını sözlerine ekledi.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da sanatı kaderine terk etmeyeceklerini söyledi.

Kellecioğlu, yaşamdan kesitler ve hikayelerin sanatı inşa ettiği değerlendirmesini yaparak, "Festivali 5. kez düzenlemenin coşkusunu yüreğimizde hissediyoruz. Geçtiğimiz 4 yılda Devlet Tiyatroları başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatro gruplarından 500'den fazla sanatçıyı ağırladık. Bu güne kadar toplamda yaklaşık 30 oyun ve 40 temsil gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunları bugüne kadar binlerce sanatsever izledi. Frankfurt'un 'Türkçe Konuşan Tiyatrosu' olarak, günümüz modern tiyatrosunu, tarihi sanatsal dokusu olan mekanlarda sahnelenmenin de ayrıca mutlu gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

İlk oyun "Shirley"

"5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin açılış oyunu, İngiliz yazar Willy Russell'in kaleminden çıkan ve Sumru Yavrucuk'un uyarlayıp oynadığı "Shirley" oldu.

Yavrucuk'un aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği tek kişilik komedi oyunu, günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'nin öyküsünü anlatıyor.

Evren Ercan'ın çevirisiyle sahneye aktarılan ve yaklaşık 90 dakika süren müzikli oyunda, Selmin Artemiz ise vokal olarak yer alıyor.

Koordinatörlüğünü Zeynep Yıldız, İstanbul Koordinatörlüğünü Nur Onur'un üstlendiği festivalde, Erkan Avcı ve Barış Falay atölye çalışması yaparken, Tiyatro Fil "Müzikli Park" oyununu, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu da "Hassta Etme Adamı" oyununu sahneleyecek.

Festival, 7 büyük prodüksiyonlu oyun, 9 gösteri, 10 atölye çalışması, panel ve söyleşi programlarıyla 14 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA