TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Zeytune köyünü terörden arındırdı.
Ayrıntılar geliyor...
Esed'in katliamları YPG/PKK destekçilerinin Afrin yalanlarına malzeme oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha temizlendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejim güçleri Afrin'e girmedi, girip girmeyecekleri de belli değil
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715'e yükseldi
Düzce bir ayda 2 bin ton fındık ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa İstanbul talimatı
Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
15 Temmuz’da Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfındaki olaylara ilişkin dava