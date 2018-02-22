  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Zeytin Dalı Harekatında 1829 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1829'a yükseldiğini açıkladı.

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Zeytin Dalı Harekatında 1829 terörist etkisiz hale getirildi

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