Zeytin Dalı Harekatı, Tel Rıfat’la hedefine ulaşacak

Terör örgütü YPG/PKK, 2016 başlarında Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısındaki Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçladı.

Afrin'den güneydoğuya, Münbiç'ten de batıya hamle yapan örgüt, Tel Rıfat ve Bab'ı alarak, hattı birleştirmeye çalıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Tel Rıfat işgal hattında köprü vazifesi üstleniyordu

Teröristler, o dönem Türkiye ile ilişkileri krizde olan Rusya'nın yoğun hava desteğini alarak, Afrin'den güneydoğuya doğru yayıldı.

Afrin'den çıkan örgüt, muhaliflerin kontrolündeki Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerini hızla işgal etti.

Tel Rıfat, örgüt için kuzeyde oluşturacağı kesintisiz işgal hattında köprü vazifesi üstleniyordu.

Örgüt için Tel Rıfat-Münbiç bağlantısı

Terör örgütünün Suriye genelindeki sözde idari yapılanması "3 bölge ve 6 kanton"dan oluşuyor. Örgüt söz konusu yapıyı "Cezire (Haseke ve Kamışlı), Fırat (Kobani ve Tel Ebyad), Afrin (Afrin ve Şehba)" şeklinde ifade ediyor. İşgalde tuttuğu Rakka ilini, sözde özel statüde gösteriyor.

Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde. Bu nedenle örgüt, Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

İlçenin nüfus yapısını değiştiriyor

YPG/PKK, Tel Rıfat'ı işgali sırasında yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorlandı.

Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sığındı.

Örgüt, işgalden sonra Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği Kürt aileleri yerleştirmeye başladı.

Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak bunların yalnızca 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi olan Araplardan oluşuyor.

Bazı köyler Zeytin Dalı'nda geri alındı

Halen YPG/PKK işgalinde olan yerleşim yerleri şunlar:

Tel Rıfat ilçe merkezi, Kefr Neye ve Deyr Cemal beldeleri, Minag, Harabişe, Babınnıs, Eksar, Zoyan,Tel İnip, El Coba, Hasin, Halisa, El Neyrabiyye, Şeyh Keyif, Tel El Madik, El Hassiye, Ta’ane, El Karmil köyü, Tel Cican, El Vardiyye, Suruç, Ümel Kura, El Vahşiyye, Marita, Tel Rehhal, Malika, Kiştiar, Tata Maraş, Teneb, Kefer Anton, El Vasıtıyye, Şavarga, Ayn Dakne, Maranaz, Hırbat Hayat, Kefer Nasih, Hassacık, Tel Şair, Tel Acar, Tel Karah, Ez Ziyyara, Fefin, Üm Hoş, Herbul, Ehras ve Şeyh İsa köyleri ile Garnata, El Vardiyye, Es Samuka, El Alkamiyye, Bir Harbul, El Beyluna, El Hib, Eş Şehhebiyye ve Şeyh Hilal çiftlikleri.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Tel Rıfat'a bağlı Meryemeyn, Kefer Mez, Şavarighat el Caviz ve Anab köyleri gibi bazı yerleşimler teröristlerden kurtarıldı. Şeale Köyü'nü ise harekattan cesaret alan ve daha önce Bab'a sığınan köylüler kendi imkanlarıyla geri aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa sürede Tel Rıfat'ı da alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız.https://t.co/tOrQ7ns0G7 pic.twitter.com/JlEcWjmIAx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2018

Tel Rıfat sakinleri Azez’de gösteri düzenledi

Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, hafta sonu Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'de gösteri düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İHA'ların kaydettiği görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO gruplarında çok sayıda Tel Rıfatlı var.

Kaynak: AA