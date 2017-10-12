'Zafere giden yolda istiklal mücadelesinin karargahıdır'

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın başkent oluşunun 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım yayımladığı mesajda, Misak-ı Milli sınırları içinde vatanın bütünlüğünü ve milletin istiklalini korumak için girişilen milli mücadelenin, tarihin kaydettiği en muhteşem zaferlerden biriyle neticelendiğini ifade etti.

Ankara'nın, zafere giden yolda istiklal mücadelesinin karargahı ve milli iradenin tecelligahı olarak tarihi bir görev üstlendiğine işaret eden Yıldırım, Ankara'nın bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkent ilan edildiğini anımsattı.

"İşgaller, katliamlar ve türlü entrikalarla tarihten silinmesi planlanan Türk milleti, var olma iddiasını buradan dünyaya duyurmuş, devletimizin bütün müesseselerini burada tesis etmiştir." ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Başkent Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi gelişmesi ve ilerlemesinde de önemli kararların alındığı bir merkez olmuştur. Cumhuriyet'le birlikte hızlı bir gelişme süreci yaşayan Ankara, ülkemizin başkenti olma onurunu, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bugün de layıkıyla taşımaktadır.

Ankara'nın başkent ilan edilişinin 94. yıl dönümünü kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."