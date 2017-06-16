  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin'

'Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin'

Başbakan Yıldırım, "O gün meydanlara inmeyen, sokaklarda yürümeyenler şimdi tutmuşlar Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin darbeye karşı" dedi.

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Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin

Başbakan Yıldırım Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Geçen yıl buraya geldiğimizde, 'Bu çukurları kazanlar, bu çukurda kendilerini yok edecekler, bu çukurlara onları gömeceğiz.' dedik. Şimdi artık gün, bunların verdiği zararları ortadan kaldırma günüdür. Şimdi artık birlik olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır." dedi.

Başbakan Yıldırım, "O gün (15 Temmuz) meydanlara inmeyen, sokaklarda yürümeyenler şimdi tutmuşlar Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin, darbeye karşı. Adalet sokakta bulunmaz, adalet sokakta aranmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle devam etti, "Bu terör örgütü PKK, PYD, YPG bunların hepsi aynı. Bunların, bu örgütlerin 'Kürtler' diye bir sorunu yok. Asıl sorun Kürtlerin, Türklerin de sorunu terör örgütüdür, PKK'dır, PYD'dir, YPG'dir. Bütün bunları aramızdan çıkarmaya yemin ettik, karar verdik. Bu kararlılığımız da devam ediyor." 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, 15 temmuz, darbe girişimi
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