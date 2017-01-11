'Yurt dışında terörle mücadeleye daha fazla önem verilmeli'

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk büyükelçilere hitap etti.

Konferansın konuklarını ayrı ayrı düzenlenen oturumlarda kürsüye davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in katıldığı oturumda, dünyanın dört bir yanına yayılan ve diğer ülkelerde hayat kurarak Türk kültürünü yeni coğrafyalara taşıyan Türk vatandaşlarının büyük değer ifade ettiğini belirtti.

Türk dış politikasının önceliklerinden birinin de yurt dışındaki Türkleri, akraba toplulukları ve soydaşları yalnız bırakmamak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına din hizmetlerinin götürülmesinde Dışişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında memnuniyet verici bir iş birliği olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bin 400'e yakın din görevlisinin yurt dışında Türk vatandaşlarına dini hizmet verdiğini ifade ederek, "Yurt dışında Türkiye ve İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı da birlikte mücadele ediyoruz. Hoşgörü mesajları veriyoruz." dedi.

"İçeride ve dışarıda omuz omuza çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu'ya yoğun gündeme rağmen konferansa katıldığı için teşekkür eden Çavuşoğlu, "İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları bir elmanın yarısı gibidir. Ülkemizin huzuru ve güvenliği başta olmak üzere pek çok konuda içeride ve dışarıda omuz omuza çalışıyoruz. Bu iş birliğimizin, ülkemizin güvenliği, geleceği, bekası için ne kadar hassas olduğunu büyükelçiler olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak farkındayız. Bu ortak toplantımız da aramızdaki güçlü iş birliğinin ve kardeşlik ruhunun somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yurt dışında Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı iki bakanlığın iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Özellikle FETÖ ile mücadele, yurt dışında PKK, DHKP-C uzantılarıyla mücadeleye arkadaşlarımızın ara vermeden daha fazla önem vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.