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Yurt dışında 1 milyon 227 bin oy kullanıldı

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:05





