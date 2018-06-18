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Yurt dışında 1 milyon 227 bin oy kullanıldı

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" dedi.

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Yurt dışında 1 milyon 227 bin oy kullanıldı

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