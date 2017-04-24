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Buradasınız : » » YSK'dan CHP'nin başvurusuna ret

YSK'dan CHP'nin başvurusuna ret

YSK, CHP'nin halk oylaması kesin sonuçlarının Danıştay'a açılan dava karara bağlanana kadar açıklanmaması yönündeki talebini reddetti.

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YSKdan CHPnin başvurusuna ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin halk oylaması kesin sonuçlarının Danıştay'a açılan dava karara bağlanana kadar açıklanmaması yönündeki talebini reddetti.

CHP'nin avukatı Atilla Kart, halk oylaması sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin hukuki aşamalar sonuçlanıncaya kadar, YSK'nın sonuçları kesinleştirmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da geçen hafta dava açmıştı. Kart, aynı taleple YSK'ya da başvurmuştu.

Kart'ın başvurusunu değerlendiren YSK, CHP'nin talebini reddetti.

Etiketler: ysk, ret, CHP
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