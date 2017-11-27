Yılmaz: Kimsenin evladı istemediği okula gitmeyecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı.

Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni sistemin detaylarına dair bilgiler verdi.

Snavda adaylara hangi dersten kaç soru sorulacak?

"Önce 60 soru sorulacak demiştik, ancak Üniversite sınavına girerken sorulacak sorular ilişkin her branştan 20'şer soru sorulacak. Tek oturumda yapılacak. Belki 10 dakika ara verilebilir. Tek oturumda 90 soru 135 dakikada sorulacak. Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak. Liseyi giriş sınavının örnek soruları Aralık ayında yayınlanacak. İsteyen öğrencilerin gireceği liseye giriş sınavı için ücret alınmayacak. Özel okulların da böyle bir uygulaması olmayacak. O yönde karar verdiler."

Sınava kimler girebilecek?

"Bizim sistemimizde sınav zorunlu olmayacak, isteyen girecek. Sadece yüzde 10'luk bir bölümü girmiş olacak. Öğrenci sayısı yüzde 10'a tekabül eden bir okul kontenjanı sınava ayrılmış olacak. Proje okulları olan okullar bunlar. Bu okullar vardı zaten. Yüzde onluk kapsam içine giren okullar her yıl güncellenecek."

Adrese dayalı kayıt sistemi nasıl olacak?

"Sınav sistemi dışında herkes kendi mahellesindeki istediği okul gidebilecek. Bundan sonra farklı akademik düzeydeki öğrenciler de başrı gösterebilecek. Bu sene bu seviyede 1 milyon 180 bin öğrencimiz var. Bu sayı ilk yıl biraz daha fazla olabilir. Başarıyı yakaladığında çocuklar sistemin rahatlığı anlaşılmış olacak. İlkokuldan ortakula geçiş var mı? Yok. Aynı sistemi ortaokuldan liseye yapılacak dendiğinde herkes şüphede kalıyor. Özel okullar kamunun okullarından daha iyidir gibi bir anlayış var bu doğru değildir. Şu anda ilkokul kayıtlarımız adrese dayalı sisteme göre yapılıyor. Konut satışlarına yansıma gibi bir şey olabilir mi? 18 milyon öğrencimizden okula göre bir adres değişikliği yüzde biri geçmez. Üniversiteye gitmeden önce dahi meslek sahibi olsun diyenler var, Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi, gibi liseler var. Bunlar dikkate alıdığımızda kapasitemiz arzın üstünde kalıyor. 1 milyon 200 bin adayımız var onun üzerinde kapasitemiz var. Kimse açıkta kalmayacak. Bir veli evladını imam hatipe göndermiyorsa biz öyle bir kayıt yapmayacağız. "

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı @yasartaskinkoc'un sorularını yanıtlı… https://t.co/i9qKAYG8Ms — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2017

Açık uçlu sorular olacak mı?

"Açık uçlu sorulara yönelik olarak da; Böyle bir soru stili olmayacak. Ancak toplumda bunun değerlendirmesi reel olmaz gibi. Şunu çok net söyleyim, Pisa'nın direktörü geldi gerçek eğitimde açık uçlu soru olmalıdır. Bu çerçevede çocuklar kendi bakış açışlarını geliştiremez. Ancak tartışmalarına yol vermemek için açık uçlu sorulara yer vermeyeceğiz. Biz hazırdık ancak toplumdaki endişe bizi bundan alıkoydu."

Eğitime önem veren bir toplum yapısı var, Pisa'daki rakamlar neden bu noktada?

"Pisa dördüncü ve sekizinci sınıfları değerlendirdi. İlk kez 99'da girmişiz. Fransa ile hemen hemen aynı durumdayız. 2015 fen ağırlıklı yapılan sınavda artış vardı. Kimse artışı görmedi, genel sıralamaya baktı. Arkadaşlarla iyi bir araştırma yaptık. Fen lisesinden 120 bin öğrenci var. Fen lisesi öğrencileri Kahramanmaraştan mesela öğrenci alıyor. Dünyada dereceye giriyor, Anadolu Liselerimizde de bir başarı sıkıntısı yok. Meslek Lisesi ortamalarının altında kaldı. Almanya'da mesela Meslek Lisesi öğrenci sayısı daha fazla. Bizim Meslek Lisesi öğrencilerimize yüklediğimiz misyon farklı."

Tercihli sistemi nasıl işleyecek?

"İl müdürlüklerimizin başkanlığında komisyonlar oluşturuldu. Büyük illerde daha geniş çalışma yapılacak. Öğrencilerimizn tercihinde bir çalışma yapılacak. İmam Hatip mi? Anadolu Lisesi mi? Bu sistem vatandaşımızın yabancı olduğu bir sistem değil. Öğrencimizin kendi muhitinde çok daha başarılı olabileceği bir sistem olacaktır bu. Kontenjan fazlası var mı? Süreç içinde iyi bir yönlendirme yapılırsa sıkıntı olmayacak. Özel okullar için 300 bin öğrencimize destek oluyoruz. Badece geçen yıl bin 779 özel okul açıldı bunu da belirtmek istiyorum. Hiçbir öğrencimiz açıkkta kalmayacak.Okul başarı puanı alınmayacak. Hangi eve hangi okul yakın ona bakılacak. Özel yetenekle alan okullar eski standartlara göre öğrenci kaydına devam edecek. 81 Güzel Sanatlar Lisesi var. Sosyal Bilimler Lisesi 93 tane var. Bu okulları da öğrencilerimiz eskisi gibi tercih edebilir."

Öğretmen atamaları konusu

"Türkiye'nin bütçesinin 134 milyar 700 milyondan fazlasını eğitime ayırıyoruz. Meslek Lisesi, İmam Hatip, Anadolu, Sanat Lisesi istenirse açılır. Öğretmen atamaları 2004'te 19 bin, her yıl atama yapmışız. Örneğin, geçen yıl 22 bin ögretmen ataması yaptık. 2010 40 bin öğretmen atamışız. Şubattaki atamamızı 20 bin atama için duyuruya çıkacağız. Devlet Personel Başkanlığı'ndan atama onayı çıkması lazım kadro talebimiz karşılandığında atama yapacağız. Medya okur yazarlığı dersini de vatandaşlarımızın daha çok seçmesi lazım. Medyada yazan herşeye inanmamak için bu ders lazım. "

Kodlama eğitimi müfredatta

"Nobel ödülülü bilim adamı Aziz Sancar'ın kodlama ile ilgili açıklamasına ilişkin, Kodlama eğitimini biz başlattık, daha önce seçmeli idi ancak ortaokuldan sonra müfredatımıza koyduk. Öğrencilerimiz artık yurt dışında robot yarışmalarında ödül alıyor. "

İlahiyat Fakültelerinin ögretmen olması konusu

"İlahiyat Fakültesi mezunlarının din öğretmeni olmalarına yönelik de; Eğitim Fakülteleri'nde böyle bir uzmanlık alanı yok. Biz Danıştay'ın kararına ilişkin bir düzenleme içindeyiz. Bu bir yanlıştı. Bunu düzeltmeye çalışacağız. Eğitim Fakültelerinde Din Kültürü ve Ahlak Dersi öğretmenliği bölümü yok."

Geçici ve ücretli öğretmenlerin sorunları

"Geçici ve ücretli öğretmenlik uygulamasına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu; Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu arasında bir fark yok. O kimlik öğretmen olarak değişecek. Ücretli öğretmenlerin mağduriyetine ben de inanıyorum. Bunları için bir de 5 yıllık bir tecrübe göz önünde bulundurularak, bir düzenleme içine gireceğiz. 904 bin öğretminimiz var, bu rakam pek çok ülkenin nufüsündan fazla. 20 bin atamasına çok az deniyor. Yeni baylayan öğretmenin aylığı 2 bin 900 ek dersle 3 bini geçiyor. Kontenjanı doldurursanız ek ders kalmayacak. En düşük öğretmen oranımız İstanbul'da. Öğretmen eksiğimizi ücretlilerle karşılıyoruz. 40 bin ücretli öğretmeni doğuda görevlendiriyorsunuz."

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