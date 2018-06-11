"Yerli otomobilin prototipi 2019'da hazır olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz büyüdükçe karşımıza çıkan engeller arttı"

Milletimiz bizi saolsun hiç yalnız bırakmadı. Yatırımlar konusunda hep bizi destekledi. Biz büyüdükçe karşımıza çıkan engeller arttı. Öyle ki işi darbe girişimine kadar getirdiler. Sandılar ki biz korkup kenara çekileceğiz, meydanı da bu korkaklara bırakacağız. Milletimizle birlikte tüm bu saldırıları göğüsledik. Çünkü biz şunu biliyoruz korkaklar zafer anıtı dikemez. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeye devam ettik. Bölgemizde ve dünyada sözü dinlenen bir güç haline gelme yolunda mücadelemizi sürdürdük. Balkanlar ve Rumeli'den Kafkaslar'a kadar gönül coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimizle daha güçlü bağlar kurduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler Türkiye'yi büyüttükçe karşımıza çıkan engeller de çoğaldı.https://t.co/5hG9uJ5EZq pic.twitter.com/XQeJR6Xln2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Suriyeliler bizim kardeşimizdir"

3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Kim onlar? Bizim kardeşlerimiz. Onların başındaki Esed zalim olabilir ama bize sığınan Suriyeliler kim ne derse desin bizim kardeşimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize sığınmak zorunda kalan Suriyeliler kardeşlerimizdir.https://t.co/5hG9uJ5EZq pic.twitter.com/LBMlCgREMd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Demokrasiyi gerçek demokrasiye dönüştürdük"

Bu ülkede o tek partili dönemde bizim ezanımızı dahi Türkçeye çeviren o CHP'liler yokmuydu, çevirmediler mi? Rahmetli Menderes ezanı aslına döndürdü, onu ipe getirdiler. Rahmetli Menderes ipe giderken bunların sesi çıkmadı. Biz bu işi gerçek demokrasi ile aslına döndürüyoruz. Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede beraberliği dayanışmayı biz tesis ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik.https://t.co/5hG9uJ5EZq pic.twitter.com/PO1ShayQlU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Kıraathane okuma evi demektir Bay Muharrem"

Yerli milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Bu erdoğan 20 sene öncesinden geliyor diyor. Bay muharrem sen daha çıraksın. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem, aküyü de burada üreteceğiz. Devran dönüyor devran. Millet kıraathaneleri diyorum, o diyor ki ekonomi çöktü kek yedirip gençleri oyalayacaklar. Bay muharrem Zeytinburnu'na bir uğra oradaki kıraathaneyi gör. Kıraathane okuma evi demektir. Biz gençliğimizi buralara çekerek okuma kültürünü gençlerimize katalım diyoruz. 24 saat oralar açık. Çorba, çay, ne isterse orada buluyor. Cumhurbaşkanlığının içinde Cumhurbaşkanlığı kütüphanesini kuruyoruz. 5 milyon cilt kitap olacak, millete açık olacak. Çayı, keki her şeyi olacak külliyenin içinde. İstanbul Rami kışlasını bir millet kütüphanesine çeviriyoruz. Orada da 7 milyon cilt kitap olacak.

"Yerli otomobilin prototipi 2019'da hazır olacak"

Türkiye'nin otomobili sloganıyla yerli marka otomobilimizi üretme hazırlıklarını yapıyoruz, bunlar buna da karşı çıkıyor. Bunlar Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirenler değil mi? Şirket kuruldu CEO'su atandı. 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobilin prototipi 2019'da hazır olacak. 2021'den itibaren seri üretim yapılacak.https://t.co/5hG9uJ5EZq pic.twitter.com/3r6LPG9HSF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Milletimiz bir kez daha sandığa gömecektir"

Kendi halkının gelişmesine tahümmülü olmayan bu kafayı milletimiz bir kez daha sandığa gömecektir, inanıyorum. Biz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyerek çalışmaya devam edeceğiz.Siyaset millete hizmet için çıkılan uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta rekabet hizmetin kalitesini artırır. Kimsenin şahsi siyasi hırsları adına ülkenin ve milletin değerlerine saldırmaya hakkı olamaz.

"İHA'lara SİHA'lara karşı çıkarsınız, siz neyi alkışlayacaksınız?"

Bu ülkenin kahraman güvenlik güçlerine sadece teröristler saldırır, ama Bay Muharrem'de saldırır. Teröristlere yapılan sınır ötesi operasyonlarından sadece teröristler rahatsız olur ama bir de Bay Kemal ve Muharrem rahatsız olur. Sizden mi izin alacağız. Sadece Afrin'de 4600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin inşa ettiği dünya çapında eserler sadece Türkiye düşmanlarını rahatsız eder. Hem bu ülkenin ekmeğini yiyeceksiniz hem de bunlardan rahatsız olacaksınız. İHA yapılır karşı çıkarsınız SİHA yapılır karşı çıkarsınız. Siz neyi alkışlayacaksınız? 'Kanal İstanbul'u yaptırmayız.' diyorlar. Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'u yaptırmayız.' diyorlar. Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız.https://t.co/5hG9uJ5EZq pic.twitter.com/0ynRPKfDVE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber