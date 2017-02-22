Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte yerli enerji kaynaklarına yöneleceğini belirterek, "Türkiye enerji için yılda 50 milyar dolar dışarı verirken daha az vermeye başlayacak. Bu, birilerini üzecek, sinirlendirecek ve farklı yolları denemeye itecek." dedi.

Bakan Albayrak, Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 15. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Türkiye'nin 15 yıllık dönüşüm yolculuğunda EPDK'nın önemli bir mesafe kaydettiğini ifade eden Albayrak, Türkiye'nin büyüme ve başarı hikayesinde enerjinin dinamo etkisi oluşturduğunu belirtti.

Albayrak, bakanlık olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini hatırlatarak, "Yılda ortalama 50 milyar dolar enerji ve maden ithalatına veren bir ülkeden, bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış bir ülke olmuşuz. Türkiye olarak enerjiyi daha kaliteli ve ucuz şekilde topluma kazandırma, ulaştırma hedefimiz var. Bunun ötesinde büyük Türkiye'nin artık bölgesel ve küresel noktada önemli bir ham madde olan enerjide, büyük resimde, söz söyleyen bir oyuncu olması gerekiyor. Bunu inşa etmemiz lazım." diye konuştu.

Enerji sektöründe yapılacak düzenlemelerde EPDK'ya büyük görev düştüğünü ifade eden Albayrak, son yıllarda yaşanan önemli küresel krizlere rağmen Türkiye'nin enerji sektöründe büyüyerek kaynak çeşitliliğini artırarak altyapı yatırımlarına devam ettiğini ve Türkiye'nin geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 49,3'ünü yerli kaynaklardan sağladığını söyledi.

Yerli kaynakların üretimdeki payı artacak

Albayrak, yerli kaynakların enerji üretimindeki payını artırılacağını belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda elektrik üretiminde yerli kaynakların payını en az üçte ikiye çıkarmamız lazım. Bu yıl bu oranı yüzde 50'nin üzerine taşımalıyız. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız." dedi.

Güneş ve rüzgar enerjisinde ihale süreçlerinin başlatıldığını hatırlatan Albayrak, yakında yerli kömürde de adımlar atılacağını söyledi.

Albayrak, sadece kapasiteler ve üretim değil fabrika ve Ar-Ge yatırımlarıyla da ilerlemenin süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra daha fazla kaynak arayacağız, düzenleme yapacağız ve yatırımcının önünü açarak üçlü kazan-kazan resmine çok yoğun destek olacağız. Nükleeri de yapacağız, yerli kömürü de yapacağız. Daha zengin kalorifik değerli olan kaynaklarımızı geliştirmemiz lazım. Türkiye enerji için yılda 50 milyar dolar dışarı verirken, daha az vermeye başlayacak. Bu, birilerini üzecek, sinirlendirecek ve farklı yolları denemeye itecek. Bunu son 3-4 yıldır yaşıyoruz. Arkasında malum ülkelerin olduğu, terör örgütleri üzerinden, PKK'sı, FETÖ'sü, akıl akıl peşime takıl... Bu söylemlere katılanları da görüyoruz. Ciddiye almıyoruz, almayacağız. Hep aynı yemeği pişirirsen aynı oyu alırsın, gün gelir seçmenin seni tasfiye eder. Referandumdan sonraki süreç de Türk siyasetinde bir dönüşüm olacaktır. Bizim tek hedefimiz var, yeni ve büyük Türkiye'ye bir tuğla, bir taş daha nasıl koyarız? Bu noktada Türkiye için, 80 milyon için daha fazla üretmeye, büyümeye, gelişmeye nasıl katkı yaparız, buna bakacağız.15 Temmuz ruhuyla tüm Türkiye'yi kucaklayarak daha çok çalışacağız. İnşallah, Türkiye'yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız."