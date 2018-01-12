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Yardımcı doçentlik kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK'ün doktoradan doğrudan doğruya doçentliğe geçilebilmesi için çalışma yaptığını, önümüzdeki hafta parlamentoya gönderileceğini söyledi.

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Yardımcı doçentlik kalkıyor

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü programında yaptığı konuşmada, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik sorununa değindi.

YÖK başkanına talimat verdiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

''Yardımcı doçentlik unvanı ile ilgili çeşitli şikayetler vardı. Yakın çevremde ahbaplarım, akrabalarım var. Yardımcı doçentliğin sadece siyasi bir karar olduğunu bilirdim. Yani bununla bir gönül almak, bunun için yapıldığı belliydi. Dedik ki biz bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilmesini temin edecek bir çalışma yapalım. YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz.''

Kaynak: AA

Etiketler: yardımcı doçentlik, recep tayyip erdoğan, marmara üniversitesi, doçent
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