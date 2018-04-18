Yabancı plakalı araçlar için ücretsiz geçiş kaldırıldı

Yabancı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiliyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yabancı plakalı araçların şu ana kadar Türkiye'nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden kullandığını söyledi.

Mevcut tarifeye göre ücret ödeyecekler

Bunun ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğundan bahseden Arslan, yönetmelikle geçiş ücreti ve idari para cezası borcu olan yabancı plakalı araçları, borçlarını ödemeleri için şöyle uyardı:

"Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek."

Araç sürücüsünde neler olmalı?

Yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerekiyor.

Arslan, araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.

10 katı para cezası

Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara Karayolları Genel Müdürlüğü, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak ceza kesebilecek.

Geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verilecek. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde ücreti ödeyenlere para cezası verilmeyecek.

"Geçiş ücreti sürücü bilgilendirilerek tahsil edilecek"

Arslan, yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari para cezalarıyla geçiş ücretlerinin, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Söz konusu araçların ücret ve cezalarına ilişkin tahsilat öncelikle ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek. Ödeme ve ceza tahsilatı gerçekleştirilemeyen ve ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen araçların, geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezalarının bulunup bulunmadığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca kontrol edilecek."

Tutanak bilgileri 15 gün sonra Gelir İdaresi'nde

Bakan Arslan, borç görünmesi halinde araç sürücüsünün ödemeyi yapacağını şöyle anlattı:

"Ücret toplama sistemine dahil olmayan veya ücret toplama sisteminde yeterli bakiye bulunmadığı için geçişi ihlalli yapan yabancı plakalı araçların ücreti, idari para cezası uygulanmış ise ceza tutarı, araç plakası, ihlalin yapıldığı il veya ilçe, araç sahibine ilişkin tutanak bilgileriyle ihlalin yapıldığı tarihi takip eden 15. günün sonunda Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda aktarılacak."

Para cezalarının tahsili online yapılabilecek

Ahmet Arslan, geçiş ücretlerinin ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapıları, maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılmasının planlandığını da söyleyerek, "Bununla ilgili gerekli alt yapı çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde başlandı. Diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili altyapı çalışmaları da dahil, yeni kurulacak sistemin bu yıl hizmete alınması öngörülüyor." dedi.

Kaynak: AA