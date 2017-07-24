'Uluslararası toplumu daha duyarlı olmaya davet ediyorum'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, uluslararası toplumu, Kudüs'te yürütülen insan hakları ve inanç hürriyetine karşı işlenen suçlar konusunda duyarlı, tepkili olmaya çağırarak, "İslam ülkelerini de Filistinli kardeşlerimizin meselelerine sahip çıkma noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Kahraman ve grup başkanvekilleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı birer konuşma yaptı.

Kahraman, Filistin'in kalbi Kudüs'te, bütün İslam aleminin kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'da herkesi üzen gelişmeler olduğunu anımsattı.

"Kudüs'te, yıllardan beri Müslümanlara karşı tecrit politikası izleniyor"

Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal mekanı olduğuna işaret eden Kahraman, İsrail hükümetinin, işgal altında tuttuğu Filistin toprakları ve Kudüs'te, yıllardan beri Müslümanlara karşı tecrit politikası izlediğini belirtti.

Kahraman, bu uygulamaların, Mescid-i Aksa'nın kapısına kadar dayandırıldığına dikkati çekerek, kendileri için hangi inançtan olursa olsun ibadethanelerin, kutsal mekanlar olduğunu vurguladı. Kutsal mekanların, her türlü saldırıdan masun olduğunu dile getiren Kahraman, ibadethanelerin, insanların kendilerini Allah ile başbaşa hissettikleri hür mekanlar olduğunu aktardı.

Bu mekanların, askeri ya da siyasi saiklerle çekişme alanı olarak görülmesinin son derece yanlış olduğunu belirten Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster Müslüman ister Hristiyan ister Yahudi olsun, insanlar mabetlere hulusi kalp ile ibadet etmeye gitmektedirler. İsrail güvenlik makamlarının, namaz kılmak ve dua etmek için Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanların üzerini metal detektörlerle aramak istemesi, terörist muamelesi yapmaktan farksızdır. Filistin halkına karşı yıllardır devam eden sindirme politikası, yanlıştır, kabul edilemez. İsrail Devleti'nin yürüttüğü güvenlik politikaları, inanç hürriyetine ve insan haklarına aykırıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkıyla birlikte Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail hükümetinin tek taraflı, saygısız, baskıcı, kışkırtıcı ve huzur bozucu uygulamaları konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrıyı, TBMM olarak tümüyle destekliyoruz. TBMM Başkanı olarak, uluslararası toplumu, Kudüs'te yürütülen, insan hakları ve inanç hürriyetine karşı işlenen suçlar konusunda duyarlı ve tepkili olmaya davet ediyorum; İslam ülkelerini de Filistinli kardeşlerimizin meselelerine sahip çıkma noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyorum. "