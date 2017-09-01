'Uluslararası toplum Arakan'daki katliamı sadece seyrediyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) sadece güçlü ülkelerin çıkarlarını korumaktan vazgeçmeli, herkese eşit ve adil olmalı. Gerektiğinde Yahudilerin, Hristiyanların canlarını, mallarını koruduğu gibi Müslümanların da canlarını, mallarını korumalıdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların bayramı kutlayamadıklarını, şehitlerine, gazilerine ağlayarak zulme direnip, matem tuttuklarını belirtti.

Myanmar'da binlerce Arakanlı Müslüman'ın şehit edildiğini, binlercesinin yaralandığını, binlercesinin de yerinden yurdundan edildiğini vurgulayan Bozdağ, Arakanlı Müslümanlara, Avrupa'nın göbeğinde daha dün Srebrenitsa'da Boşnaklara yapıldığı gibi bir soykırım yapıldığını vurguladı.

"Daima hak, adalet ve insan' diyen uluslararası toplum, Srebrenitsa'daki katliamı seyrettiği gibi Arakan'daki katliamı da sadece seyrediyor." ifadesini kullanan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer Myanmar'da öldürülenler Müslüman değil de Yahudi veya Hristiyan olsalardı sizce BM, BMGK ve uluslararası toplum sessiz kalır mıydı? Emin olun, sessiz kalmazlardı. Türkiye'deki onlarca terör saldırısında sessiz kalıp Fransa'daki terör saldırısında sessiz kalmadıkları gibi... BM ve BMGK, sadece güçlü ülkelerin çıkarlarını korumaktan vazgeçmeli, herkese eşit ve adil olmalı. Gerektiğinde Yahudilerin, Hristiyanların canlarını, mallarını koruduğu gibi Müslümanların da canlarını, mallarını korumalıdır. Aksi takdirde BM ve BMGK saygınlığını, güvenilirliğini ve meşruiyetini her geçen gün daha da zayıflatır."

Bozdağ, Myanmar'a komşu ülkelerin sınırlarını açarak ölümden kaçan çocuk, kadın, yaşlı ve masum insanların kurtulmasına yardım etmeleri gerektiğini bildirdi.

Aksi halde BM, BMGK ve komşu ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun soykırımı andıran katliamların manevi sorumluluğundan kurtulamayacaklarını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, halkı, Cumhurbaşkanı ve hükümetiyle birlikte Myanmar'da zulme uğrayan Arakanlı Müslümanların yanındadır. Türkiye, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara dönük katliamların son bulması ve Arakan'ın yeni Srebrenitsa olmaması için çalışmaktadır."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, paylaşımında #ArakanSrebrenitsaOlmasın etiketine de yer verdi.