Türkiye'den İsrail'e tepki: Gayrimeşru adımı reddediyoruz

İsrail İçişleri Bakanına, terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısı İsrail Parlamentosunda kabul edildi.

Yıllardır binlerce Filistinlinin oturma izni iptal edildi

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak kararı kınadı.

"1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs'te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail'in, Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayrimeşru adımı reddediyoruz."

Terör örgütleri diye niteledikleri Kudüslü Filistinliler

İsrail Meclisi (Knesset), içişleri bakanına, "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı.

Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı mecliste ikinci ve üçüncü kez oylanarak kanunlaştı.

Kaynak: AA