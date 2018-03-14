Türkiye ve Azerbaycan bölgenin teminatı olacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan Meclis Başkanı Asadov ile görüşmesindeki konuşmasının satır başları şöyle;

Az önce sayın Aliyev beyefendi ile de bir araya geldik. Orada Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin tekrar değerlendirdik. Şunu memnuniyetle gördük ki, ülkelerimiz arasındaki münasebetler her bakımdan gelişmeye devam ediyor. Bölgenin istikrarının devam etmesi bakımından Azerbaycan'ın güçlü olması lazım. Azerbaycan ile Türkiye münasebetlerinin daha da ileriye gitmesi lazım.

"Yukarı Karabağ meselesi kanayan bir yaradır"

Sizin de ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Hocalı katliamının yıldönümü gerçekleşti. Orada açılan sergi esasında Hocalı'da yaşanan vahşeti insanlık dışı katliamı en açık şekilde gösteriyor. Tabiki Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ meselesi hala kanayan bir yaradır. Mutlaka bu yanlış günün birinde düzelecektir. Her zaman Azerbaycan'ın haklı davasında Türkiye yanında olmaya devam edecektir.

Bildiğiniz gibi Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dış İlişkiler Komisyonu'nun toplantısı da geçtiğimiz Şubat ayı sonunda Türkiye'de gerçekleşti. Biz de büyükelçilerimizin katılımıyla güzel, verimli bir toplantı yaptık. Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye esasında birçok anlamda bölgesel işbirliğinin en güzel örneklerini yerine getiren üç ülke.

2004 yılında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini gündeme getirdiğimizde projenin gerçekleşeceğine kimse inanmadı. Başta rahmetli Haydar Aliyev olmak üzere Cumhurbaşkanımız proje üzerinde çok ciddi durdular. Biz de takip ettik. Yani ne olacak işte bir demiryolu projesidir ne var bunda denebilir fakat bu proje bir demiryolu projesinden çok daha öte öneme sahip bir iştir. Türkiye-Azerbaycan arasında kesintisiz ulaşım sağladığı gibi, tüm bu Orta Asya, Uzak Doğu coğrafyasını Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya bağlantı sağlayan stratejik öneme sahip bir iştir. Aynı şekilde Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü, Erzurum ve nihayet bu sene sonu açılması öngörülen TANAP Projesi Kafkasların bu bölgenin sadece Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Orta Asya değil aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa içinde enerji güvenliğini sağlayan konumunu bir kez daha ortaya çıkarmış durumda. Dolayısıyla Azerbaycan Türkiye arasında hem parlamentolar seviyesinde ilişkilerimiz günden güne gelişiyor. Diğer yandan tercihli ticaret anlaşmasıyla birlikte ürün çeşitliliğinde artışlar meydana geldi. Azerbaycan Türkiye arasında karşılıklı yatırımlar aşağı yukarı her ülkede 10 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Gelecek yılları dikkate aldığımızda güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye bölgenin bir anlamda teminatı olacaktır. Bazı ülkelerin Azerbaycan üzerinden Türkiye üzerindeki olumsuz faaliyetleri dünya milletleri etkileme gayretleri de böylece sonuçsuz kalacaktır. Türkiye Rusya ilişkilerinin de tekrar düzelmesi bölgenin gelişmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber