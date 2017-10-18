Türkiye ikinci kez D-8 zirvesine ev sahipliği yapacak

Dünyanın gelişmekte olan 8 ülkesi, ilki Türkiye'de olmak üzere üye ülkelerde düzenlenen zirvelerin ilk döngüsünün tamamlamasının ardından ikinci kez İstanbul'da bir araya gelecek ve böylece D-8'in tarihinde ikinci dönem başlayacak.

İstanbul'da 20 Ekim'de "İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla düzenlenecek "D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi" ile D-8 dönem başkanlığı, ikinci kez örgütün "fikir babası" Türkiye'ye geçecek.

D-8 ülkeleri, üyeler arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Ekonomik İşbirliği Örgütü olması dolayısıyla kurulduğu tarihten bu yana üye ülkeler arasındaki ticaret ve iş birliğini artırmayı hedefleyen örgüt, düzenlenen zirvelerde bu konuya özel önem vermeye devam ediyor.

Örgütün kuruluş deklarasyonunda iş birliği alanları olarak ticaret, sanayi, iletişim, enformasyon, finans, bankacılık, özelleştirme, kırsal kalkınma, bilim, teknoloji, yoksullukla mücadele, insan kaynaklarının geliştirilmesi, tarım, enerji, çevre, sağlık, turizm, kültür ve spor sıralanıyor.

D-8, üye ülkelerin zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, dinamik ve kalabalık iş gücü ve büyük pazar potansiyeliyle daima göze çarpan bir örgüt olmayı sürdürürken örgütün fikir babası Türkiye, ikinci kez ev sahipliğini yapacağı zirveyle, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünün ikinci dönemine güçlü bir vizyon getirmeyi hedefliyor.

İstanbul'da yapılacak geniş katılımlı zirveyle üye ülkelerin üst düzey siyasi ve ticari temsilcilerini ağırlayacak Türkiye'nin yeni dönem başkanlığı, D-8 tarihinde ikinci bir dönemin başlangıcı olacak.

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi öncesinde, 17-18 Ekim'de D-8 Komisyonunun 39. oturumu, 19 Ekim'de de D-8 Konseyinin 17. oturumu gerçekleştirilecek.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin zirveye katılımı bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Tahsin Burcuoğlu da zirveye katılması beklenenler arasında yer alıyor.

Zirvenin 19 Ekim'de yapılacak konsey toplantısına İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem, Endonezya Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür Febrian Alphyanto Ruddyard'ın katılımı öngörülüyor.

D-8 Zirvesi kapsamındaki oturumların yanı sıra TÜBİTAK Teknoloji Sergisi, Türkiye İş Kurumu İstihdam Toplantısı, TOBB/DEİK İş Forumu etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor.

D-8'in kuruluşu

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan öncülüğünde D-8’in kurulmasına yönelik ilk adım, Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya tarafından 22 Ekim 1996'da İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nda atıldı. Konferansın ardından yapılan hazırlık çalışmaları mahiyetindeki üç komisyon ve iki dışişleri bakanları konseyi toplantısının ardından, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile D-8 resmen kuruldu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 6. D-8 zirvesinde, D-8 Daimi Sekretaryasının İstanbul’da olmasına karar verildi ve bu karar 20 Şubat 2009'da imzalanan ev sahibi ülke anlaşmasıyla resmiyet kazandı.

D-8 örgütü, kuruluş amaçları doğrultusunda bugüne kadar 8 zirve, 37 komisyon toplantısı ve 16 konsey toplantısı gerçekleştirdi.