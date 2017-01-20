Sözleşmeli astsubay öğrencilerin and içme töreni, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin İncek'teki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile aileler katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terör tehdidi karşısında yapması gereken iki şey olduğunu belirterek, bunlardan birinin tehdidi doğru tanımlamak, ikincisinin ise terörle mücadele ilkelerini doğru belirlemek olduğunu söyledi.

"Tavrımız nettir ve açıktır"

Bakan Soylu, Türkiye için bugün terör tehdidinin PKK, KCK, YPG, DEAŞ ve FETÖ eliyle gerçekleştiğine değinen Soylu, "Farklı ve birbirinden bağımsız yapılar olmakla birlikte hepsinin ortaya koyduğu ana fikir aynıdır ve bu amaç etrafından birleştikleri de açıktır." dedi.

Bunların küresel güçler tarafından da açık olarak kullanıldığına dikkati çeken Soylu, "Bunların içinde PKK gibi yoğunlukla sınırlarımız içerisinde faaliyet gösterenler var. DEAŞ gibi Ortadoğu coğrafyasında ve sınırımızın içerisine bir şekilde duhur etmeye çalışanlar var. FETÖ gibi hem Türkiye içi hem Ortadoğu'da çalışan, bir anlamda küresel yönlendiricilerle bu örgütler arasında iletişimi sağlayan, istihbarat paylaşan, stratejik ortaklık içerisinde bulunanlar var. Tehdit tanımımız bu şekildedir." diye konuştu.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tavrımız nettir ve açıktır. Artık Türkiye için terörle mücadelede bekleme dönemi değil Türkiye için terörle mücadelede taarruz dönemidir. Bu taarruz döneminde muvaffak olacağımızı, başarılı olacağımızı ve teröre müsamaha göstermeyeceğimizi, terörü destekleyenlere müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha burada, bugün millet yemini eden, Cumhuriyet yemini eden, demokrasi yemini eden, hukukun üstünlüğü yemini eden, milletimizin temel değerlerine bağlılık yemini eden kardeşlerimizin ve onların yakınlarının huzurunda söylemeyi bir görev olarak addettiğimi ifade etmek istiyorum. Fırat Kalkanı operasyonunu tam da biraz önce bahsettiğim bir yaklaşımın ürünüdür."

"Son 3 ayda 5 bin 826 operasyon"

Türkiye'de son 3 ayda 5 bin 826 operasyon yapıldığına, 2016'da tespit edilen 805 sığınak ve barınağın yok edildiğine dikkati çeken Soylu, "Sınır hattımıza 911 kilometresi Suriye ile olmak üzere toplam bin 162 kilometrelik güvenlikli yol yapıyoruz. Güvenlik personelimizi takviye için 10 bin polis alımı yapılmış, 10 bin özel harekat, 13 bin 150 jandarma, 790 sahil güvenlik ve 733 bekçi alımlarımız da şu anda, şu saat itibarıyla devam etmektedir. Ayrıca korucularımızın statülerini değiştirerek, özlük haklarına yönelik iyileştirmeleri de gerçekleştirerek, bu konuda da önemli bir adım attığımızı huzurunuzda söylemek istiyorum." bilgisini verdi.

"Son 2 ayda örgüte katılan kişi sayısı sadece 5"

İçişleri Bakanı Soylu, şehir ve yol güvenliği noktasında tedbirleri artırdıklarına, teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarına işaret ederek, bütün bu çalışmalar neticesinde 2016'da 342 önemli olayın engellendiğini, bunların 247'si patlayıcı, 23'ünün ise canlı bomba eylemi olduğu bilgisini verdi.

En önemli kazanımın örgüte katılım durumunun, tarihinin en düşük seviyesine çekilmiş olması olduğunu belirten Soylu, son 2 ayda örgüte katılan kişi sayısının sadece 5 olduğuna dikkati çekti. Soylu, "Yani bir elin parmakları sayısı kadardır. Birileri terör örgütüne para gönderebilir, birileri terör örgütüne silah gönderebilir, fikri ve siyasi destek sağlayabilir ama en kritik destek insan desteğidir. Hiçbir örgütün insan desteği olmadan ayakta kalabilmesi elbette ki mümkün değildir." dedi.