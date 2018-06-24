Türkiye 24 Haziran 2018'de seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.

"Milletimizin kahramanlığı unutulmayacaktır"

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette bir tarihtir. Milletimizin kahramanlığı unutulmayacaktır. 29 gece tutulan nöbetler sembol olmuştur. Yenikapı'da yaptığımız milyonlarca vatandalın katıldığı mitingte verdiği mesajı çok net ortaya koymuştur.

Bahçeli'nin ön açması ile yönetim değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra eski diye ifade ettiğimiz sistemle yönetilmektedir.

"Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşması zorunlu hale gelmiştir"

Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine giriş aciliyet taşımıştır. Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir.

"Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik"

Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet göstermektedir. Bahçeli'nin çağrısını yetkili kurullarla görüştük. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaştık. Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.https://t.co/2wdlPXt7kg pic.twitter.com/ALjyu3cc5j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

AK Parti ve MHP Meclis Grupları olarak, konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK'da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti ve MHP Meclis Grupları olarak, konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK'da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.https://t.co/2wdlPXt7kg pic.twitter.com/whNy9SRSBG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

Bahçeli’den grup toplantısında sürpriz çağrı

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında, MHP’nin takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını belirtti. Türkiye’nin bu ağırlığın altında daha fazla kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Bahçeli, seçimlerin 3 Kasım 2019’dan önce yapılmasını teklif etti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos’ta yapılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘2019’ vurgusu

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın, seçimler için 2019 vurgusu yapması dikkat çekiciydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Cumhurun ittifakı ile inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylaması ile sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beştepe'de kritik zirve

Ankara'yı hareketlerindiren açıklamalar sonrası bugün Cuhmurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İkili arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: TRT Haber