Türk polisinin süper gücü 'Kanat'

Emniyet teşkilatının "kartal gözü" olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı 6 "çelik kuşu"ndan birinin 2 saatlik gece görevi uçuşuna, tanıklık etti.

Arazide 20 kilometreye kadar insan ve araç tespit edebilen, 1,5-3 kilometre arasında çektiği görüntü ve fotoğraflarla yüz tanımlama yapabilen, 8 kilometreye kadar da plaka saptayabilen helikopterler, asayiş olaylarında sıcak takipten trafik denetimine, deniz polisi ve Sahil Güvenliğe destekte büyük başarılara imza atıyor.

Diyarbakır Sur'daki terör operasyonlarında polis araçlarına ve kamu binalarına molotofkokteyli atan, toplumsal olayları provoke etmek için vatandaşın arasına katılan çok sayıda şüpheli, bu helikopterler sayesinde gözaltına alındı.

Her biri 550 beygirlik iki motoru bulunan bu helikopterleri üstün kılan asıl özelliği, 1 milyon dolarlık "flir" denilen küre şeklindeki çok fonksiyonlu kameraları.

"Kartal gözü" olarak da bilinen kamera, gündüz elektro optik, gece ve düşük ışık çekimlerinde low light, arazide canlı insan veya sıcak cisim tespitinde termal ve sisli havalarda swır olmak üzere 4 farklı tip lenslerin kombinasyonundan oluşuyor.

Doğuda 2, batıda ise 4 ilde konuşlu 12 milyon dolarlık bu helikopterlerden biri, Antalya Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapıyor. Antalya Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğünün havalimanındaki özel yerinden havalanan helikopter, hem sivil havacılık hem polis telsizinde "Kanat" koduyla çağrılıyor.

Antalya semalarında tam 2 saat tur atan "Kanat", asayiş ve trafik uygulama noktalarındaki ekiplerine destek verirken, denizde Sahil Güvenlik ve deniz polisinin denetim için yanaştığı teknelere de projektör tuttu, çektiği hem gece görüş hem de termal kamera görüntüleri ile tespit çalışması yaptı.

Kanat'ın güçlü sunlight ışığının altında aralarında balıkçı teknelerinin de olduğu teknelerde yapılan denetimlerde kaçak göçmen ya da başka bir suç unsuruna rastlanmadı.

Denetim sürecinde tekneler farklı kamera açılarından ayrıntılarıyla görüntülendi. Elde edilen görüntüler, anında MOBESE merkezlerine aktarıldı, oralardaki uzman teknik ekiplerce incelendi. Bu inceleme sonuçlarına göre denetimlere son verildi.

3 kilometreden kaldırımda yürüyenin portre fotoğrafını çekebiliyor

Flir operatörü olarak da görev yapan teknisyen polis memuru Hilmi Fedai, şu bilgileri verdi:

"İki ekranlı flir konsolomuzu hem görüntü hem harita olarak kullanabiliyoruz. Flir ile senkronize çalışan oldukça güçlü olan sunlight ışığımız var. Aldığımız görüntüleri dawning cihazı sayesinde hem yerdeki birimlere hem de haber merkezine basıyoruz. Bu görüntüler 'polnet' kanalıyla anlık şekilde Ankara'ya, MOBESE merkezlerine gönderiliyor. Uzman teknik personel çözüm yapıyor. Yani 3 kilometreden kaldırımda yürüyen birinin yüzünün fotoğrafını çekip, sisteme entegre anlık verilerle kim olduğunu kolaylıkla belirleyebiliyoruz."