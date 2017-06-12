Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türk-Japon Üniversitesi, üstün nitelikli bir bilim ve teknoloji üniversitesi olacaktır. Kurulacak üniversite bir araştırma üniversitesi olacaktır. Üniversitenin, makul bir süre sonunda dünyanın en itibarlı üniversiteleri arasında yer alması beklenmektedir." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya'nın işbirliği ile özel nitelikli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulması fikrinin, Japonya ile yürütülen Sinop'ta nükleer santral kurulmasına dair görüşmelerin neticelenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe'nin görüşmesinde gündeme geldiğini anımsattı.

Bilim ve teknoloji ağırlıklı, yüksek nitelikli bir üniversitenin birlikte kurulması konusunda mutabık kalındığını hatırlatan Yılmaz, "Üniversite projesi, 3 Mayıs 2013 tarihinde Ankara'da kabul edilen 'Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri' ve 7 Ocak 2014 tarihinde Tokyo'da imzalanan 'Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Kurulmasına Dair İşbirliği Muhtırası' ile yazılı mutabakata dönüştürülmüştür." diye konuştu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda anlaşma metninde mutabık kalındığını ve Türkiye ile Japonya Arasında Türkiye'de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma'nın, 29 Haziran 2016 tarihinde imzalandığını anımsatan Yılmaz, Türk-Japon Üniversitesi'nin, üstün nitelikli bir bilim ve teknoloji üniversitesi olacağını belirtti.

Bakan Yılmaz, kurulacak üniversiteye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kurulacak üniversite bir araştırma üniversitesi olacaktır. Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu master ve doktora öğrencisi olacaktır. Bu kapsamda yüzde 60-70 master ve doktora öğrencisi, yüzde 30-40 da lisans öğrencisi olacaktır. Üniversite ağırlıklı olarak mühendislik ve temel bilimler alanında olmak üzere, burada sosyal ve beşeri bilimler fakültesi bulunacaktır. Üniversite bünyesinde birçok değişik konuda ileri araştırma enstitüleri de bulunacaktır. Üniversitedeki öğrenci sayısı çok büyük olmayacak. Yüksek sayıdan ziyade yüksek kaliteye öncelik verilecektir. Kurulacak olan üniversitenin, makul bir süre sonunda dünyanın en itibarlı üniversiteleri arasında yer alması beklenmektedir. Bu çerçevede hazırlanan uluslararası anlaşma ile üniversite, Türk ve Japon üniversitesi sistemlerinin dışında, amaçladığı hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak şekilde kurgulanmıştır."

Yılmaz, Türkiye ve Japonya'nın destek ve katkılarıyla hayata geçirilecek üniversitenin, Türk ve Japon öğrenciler başta olmak üzere tüm dünyadan başarılı gençleri çekebilecek bir mükemmeliyet merkezi olmasının, bilim ve teknoloji alanında üstün nitelikli uzman ve araştırmacılar yetiştirmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Yılmaz, bu amaçla üniversitede Türkiye, Japonya ve üçüncü ülkelerden önde gelen akademisyenlerin görev yapmasının, öğrenci ve öğretim üyelerinin ileri teknoloji imkanlarından yararlanmasının ve özel sektörle çok yönlü ve etkin bir işbirliği yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şöyle devam etti:

"İki yıl süren müzakereler neticesinde imzalanan anlaşma ve yüce Meclisin bu kanunu kabul etmesi ile kurulacak olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kökleri 1890'lara uzanan, elim Ertuğrul Fırkateyni kazasına kadar uzanan, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Sinop Nükleer Santrali ve daha çok sayıda proje ile dolu Türk-Japon dostluk ve işbirliği, yeni ve çok önemli bir boyut kazanacaktır. Kurulacak bu üniversite, Türkiye ve Japonya arasında, bilim, teknoloji, kültür konularında güçlü bir köprü oluşturacak ve bu anlaşmanın hayata geçirilmesinde her iki ülkenin de beklemiş olduğu amacı gerçekleştirecektir."