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TSK'dan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

31 Mayıs'ta üç askerin şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSKdan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

31 Mayıs'ta üç askerin şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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