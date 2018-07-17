TSK'dan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

31 Mayıs'ta üç askerin şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine icra edilen hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen dört teröristin de aralarında bulunduğu, toplam sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/v5YL6ozeXD — TSK (@TSKGnkur) 17 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber