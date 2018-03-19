TSK'dan Afrin ile ilgili yalan iddialara fotoğraflı cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır." ifadelerine yer verildi.

TSK'nın paylaşımlarda diğer silahlı güçlerin operasyon yaptığı ve enkaz haline dönüşen Halep, Musul, Rakka ve Doğu Guta'nın fotoğrafları, TSK ile ÖSO'nın kuşattığı Afrin’in fotoğrafları ile mukayese edildi.

Fotoğraflarda Afrin’in doğal yapısında herhangi bir yıkım görülmezken, diğer bölgelerin ise enkaz halinde oldukları açık bir şekilde gözler önüne serildi.

Kaynak: DHA, AA