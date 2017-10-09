TSK ve Irak güçleri Silopi'de gece tatbikatı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ediyor.

Bugün zırhlı araçların manevra yaptığı alanda Irak piyade askerleri mevzi ele geçirme ve sızma eğitiminin gece tekrarı yapıldı. Senaryo gereği mevzileri ele geçirilen askerlerin ardından zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tanklar mevzilerde konuşlandırıldı.

Öte yandan tatbikat alanına eklenen 5 ZMA'nın kazılan mevzilere konuşlandığı görüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.