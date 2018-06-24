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TSK, Münbiç'te dördüncü devriye görevini yerine getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Haziran 2018’de, dördüncü devriye görevini yerine getirdiğini açıkladı.

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TSK, Münbiçte dördüncü devriye görevini yerine getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ile Münbiç cephe hattındaki Sacu Çayı civarında ABD ile koordine ederek bağımsız şekilde dördüncü devriye faaliyetini tamamladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin bugün icra edildiği açıklandı.

TSK unsurlarının, Münbiç'i YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede gerçekleştirdiği dördüncü devriye görevi tamamlandı.

İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da, üçüncü devriye çalışması önceki gün yapılmıştı.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. 

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. 

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor. 

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. 

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, suriye, munbic, devriye
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