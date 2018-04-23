TSK Cinderes’te çocuk hastanesi açtı

Zeytin Dalı Harekatı’yla bölge halkını YPG/PKK zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede hayatın normalleşmesi için desteklerini sürdürüyor.

Halkın ihtiyaçlarını karşılayan TSK, geçtiğimiz günlerde Cinderes’te acil yardım hastanesi kurdu. Hastanede 10’u askeri uzman doktor 40 sağlık personeli görev yapıyor.

TSK, Cinderes’teki hastanenin çocuk bölümünün faaliyete geçtiğini açıkladı. TSK tarafından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Cenderis’de hizmete açılan Seyyar Askeri Hastane’nin Çocuk bölümü 23 Nisan 2018 tarihinde hizmete girmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Cenderis’de hizmete açılan Seyyar Askeri Hastane’nin Çocuk bölümü 23 Nisan 2018 tarihinde hizmete girmiştir. pic.twitter.com/JwG6EcFzEf — TSK (@TSKGnkur) 23 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber