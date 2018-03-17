TSK: Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır

Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiğinin altı çizilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." bilgisi paylaşıldı.

Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir. — TSK (@TSKGnkur) 16 Mart 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. — TSK (@TSKGnkur) 16 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber