TSK: Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır

Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiğinin altı çizilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." bilgisi paylaşıldı.
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması
- Afrin'de teröristler her yere patlayıcı tuzaklamış
- Teröristler dev çukurlar açıp, kale şeklinde kule yapmış
- Afrin'de 12 nokta daha YPG/PKK'dan kurtarıldı
- TSK'dan Afrin halkına havadan bildiri
- Afrin halkı teröristlerin barikatını kazma-küreklerle yıktı
- Zeytin Dalı Harekatı'nda 3530 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir.— TSK (@TSKGnkur) 16 Mart 2018
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır.— TSK (@TSKGnkur) 16 Mart 2018
Kaynak: TRT Haber