TRT World 15 Temmuz'u dünyaya anlatacak

Uluslararası habercilik anlayışına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk İngilizce haber kanalı TRT World, 15 Temmuz hain darbe girişimini 10 farklı ülkede gerçekleştireceği panellerle dünyaya anlatıyor.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, televizyonun bünyesinde kurulan araştırma merkezi tarafından temmuz, ağustos ve eylül olmak üzere 3 ay boyunca gerçekleşecek konferans ve panellerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini ev sahibi ülkelerin gazetecileri, uzmanları ve siyaset yapıcıları masaya yatırıyor.

İngiltere, Belçika, Rusya, Japonya, Katar, İran, Güney Afrika, Azerbaycan, Bosna ve Kanada'da gerçekleşecek toplantılarda 15 Temmuz darbe girişiminin arka planı, bunun Türkiye iç ve dış siyasetine etkileri, FETÖ ile mücadelede kat edilen yol detaylıca tartışılıyor.

Darbe girişimini yabancı gazetecilerinin gözünden tarihsel bir analiz eşliğinde anlatan ve editörlüğü Halil Berktay tarafından yapılan kitabı da bu toplantılarda tanıtacak olan TRT World, 15 Temmuz darbe girişimi panel serisini bu hafta Bakü, Londra ve Tokyo'da gerçekleşecek üç toplantı ile başlatacak.

Azerbaycan'da 12 Temmuz'da Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) ile ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye-Azerbaycan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Milletvekili Ayşe Keşir ve TRT World Haber Direktörü Fatih Er'in katılımıyla başlayacak oturumlar serisi, Londra'da RUSI ile düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Dışişleri Bakanlığından Fatma Ceren Yazgan ve TRT World Program Direktörü Resul Serdar Ataş'ın katılımıyla 14 Temmuz'da İngiltere'de ve Tokyo'da SASAKAWA Barış Vakfı ile organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tarihçi Halil Berktay ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın katılımlarıyla Japonya'da yapılacak oturumlarla devam edecek.