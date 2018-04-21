Toplam 83 FETÖ'cü yurt dışından Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel" programında soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

24 Haziran seçimleri

- En ağır görev YSK'ya düşecek. Başarılar diliyorum.

- Milletimiz eğer bize "devam" derse devam ederiz.

- Cumhur ittifakındaki müttefikimizin erken seçim açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Önceden böyle bir görüşme söz konusu değil.

- Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirlemek doğru olmaz.

- Buradaki bütün hedef, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı seçim takvimidir. Onlar resmi seçim takvimini açıklayacak ki biz de gerçi önceden bazı hazırlıklar var ama kendi takvimimizle onu örtüştüreceğiz. Böylece yol haritamızı da ona göre belirleyeceğiz.

- MHP'den ortak miting yapma talebinin olması noktasında, olumsuz görüşümüz söz konusu değil.

- Kılıçdaroğlu'nun başkasını aramasına gerek yok, kendisi çıksın.

- Saadet Partisi ile görüşmelerimizden netice alamadık.

- İYİ Parti'nin seçimlere girmesi, malum Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığı'nın yapacağı veya yaptığı görüşmelerin ki bugün görüşmeleri olacaktı, yani oranın vereceği karar neyse o karara hepimizin saygı duyması lazım. Girmesi gerekir diyorsa girer, aksi bir durum olursa aksi olur. Girmesi, girmemesi noktasında bizim bir sıkıntımız söz konusu değil.

- Mühürlü-mühürsüz pusula noktasında artık böyle bir sorun bu seçimlerde yok, kalkıyor ortadan.

- Ana muhalefetin mühür noktasındaki yaklaşımıysa eğer burada sandık kurulundaki mühürden öte YSK'nın mührüdür. YSK zaten bunların hepsini, bu mühür işlerini bitirerek bunları torbalıyor, ilgili yerlere gönderiyor. Bu konularda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.

- Yurt dışında 10-11 bin kişilik bir spor salonunda, şu anda ülkeyi açıklamayacağım, bulanacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim

- Seçim önces cumhurbaşkanı yardımcısını açıklamayacağım.

Zeytin Dalı Harekatı

- Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.

28 Şubat Davası

- Temenni ederim ki mağdurların, her şeyden önce tatmin olmasıdır. Onların durumu hepsinden öte bir durumdur.

FETÖ ile mücadele

- Mücadelee kararılıkla sürecek, taviz vermemiz mümkün değil.

- Şu an itibarıyla 19 ülkeden 83 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik.

- Adil Öksüz'ün izini sürüyoruz. Şu an aldığımız istihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili attığımız adımı gerçekleştirmiş olacağız.

15 Temmuz darbe girişimi

- Şu ana kadar 285 dava açıldı, 137 davada karar çıktı, 1433 sanığa hapis cezası verildi, 530 kişi müebbet, 399 kişiye müebbet hapis ceza aldı.

YPG/PKK ile mücadelede

- Son 3 yılda yurt içi ve Kuzey Irak'ta YPG/PKK ile mücadelede 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi.

- 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi.

AB'nin Türkiye Raporu

- Bu rapor bizim için yok hükmündedir.

Ege'de bayrak gerilimi

- Suların ısınmasını istemiyoruz.

- Bizim artık barışa ihtiyacımız var, kaldı ki sizlerle olan barışımız hiçbir ülkeyle olan barışa benzemez.

- Çipras, genç, dinamik, 'yeni bir adım atalım' arzusundadır, isteğindedir, son ziyaretimde cumhurbaşkanını aynı havada gördüm.

Astana süreci

- Afrin'de Rusya ile iyi ilişkiler içinde bulunduk. Uluslararası hukuk öne çıkarılacak süreç devam etmeli.

- Kur-faiz ilişkisini şu anda Batılılar gibi düşünmüyorum. Burada bizim için kur noktasında en ideal olanı şu yerli ve milli para konusudur ki kesinlikle iki kere iki dört, kur baskısını ortadan kaldırır. Faizi de düşürdükçe o da kuru ciddi manada aşağıya çekecektir."

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