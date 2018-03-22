  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Teröristler İHA ve SİHA'lardan saklanmak için görünmezlik kalkanı kullandı

Teröristler İHA ve SİHA'lardan saklanmak için görünmezlik kalkanı kullandı

Afrin'de YPG/PKK'nın cephanelikleri birer birer ortaya çıkarılıyor. Cephaneliklerde bulunan SİHA ve İHA'lara karşı görünmezlik sağlayan galvanizli kalkan TRT Haber kameralarında.

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Afrin'in teröristlerden tamamen temizlenmesiyle birlikte terör örgütü YPG/PKK'ya verilen desteğin boyutları da gün ışığına çıktı.

Dış güçlerin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğin en somut kanıtı Afrin'de görüldü.

Binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, top bataryaları, çok namlulu roketatarlar, tanksavar TOW roketi ve dahası...

TRT Haber cephaneliği görüntüledi

Ancak düzenli bir ordunun sahip olabileceği bu silah ve mühimmat, Afrin'den kaçan teröristlerin tünellere gizlediği depolarda bulundu. TRT Haber ekibi o terör tünellerine girdi. 

DEAŞ'la mücadele bahanesi

Silahlar, üzeri toprakla örtülmüş 150 metre uzunluğundaki 12 odalı tünelde saklanmış. Silah ve mühimmat, bölücü terör örgütüne, bir başka terör örgütü olan DEAŞ'la mücadele bahanesiyle verildi.

ÖSO'ya göre, terör örgütüne destek Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da sürüyor.

ABD yapımı görünmez kalkanları bile var

Teröristler galvanizle kaplı bu kalkanın altına gizlenerek İHA ve SİHA'lardan saklanıyordu. 

Kalkan ABD yapımı ve TSK'nın hava operasyonlarından korunmak isteyen YPG/PKK'lı teröristlere özellikle harekat sırasında verilmiş.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, ypg, PKK, galvanizli kalkan, afrin
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