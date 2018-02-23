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Buradasınız : » » Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik dezerformasyona dikkat çekmek amacıyla 8 dilde kitapçık hazırlandı. Kara propagandaya karşı sosyal medyada Arapça başlık açıldı.

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Terör Örgütünün kara propagandasına sosyal medyada tepki

"Yalana Kanma" etiketi altında ilk görüş paylaşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu, "PKK/PYD-YPG’li teröristler ve yandaşları yalandan ve kara propagandadan medet ummaya devam ediyor, ancak gerçekler birer birer ortaya çıkıyor" görüşünü paylaştı.

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın internet ortamında yaptığı kara propagandayı eleştirerek, "Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında sosyal paylaşım sitelerinde yalan ve yanlış bilgi paylaşmaları, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, YPG/PKK'nın propagandasını kınadı.

Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatı hakkında internet ortamındaki yalan ve yanlış bilgi paylaşmalarına tepki göstererek, bunların terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, Twitter'da "#Yalanlarla Kandırılma?" etiketiyle paylaşımda bulundu.

 

Türkiye'nin Dış misyonları ve ilgili kuruluşlar da "YalanaKanma" etiketi ile terör örgütünün kara propagandasına karşı harekete geçti.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük bir başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı başarılı bir çalışma yaptı.

Kurum, yalanları ortaya çıkararak, gerçekleri ortaya koymak amacıyla 8 dilde "Tuzağa Düşme" kitapçığı hazırladı.

Teröristlerin ve destekçilerinin Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin yalanlarının çürütüldüğü "Tuzağa Düşme" kitapçığında sosyal medyada yayılan sahte görüntülerin gerçekte ne olduğu 8 dilde dünyaya anlatılıyor. 

Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

8 dilde başlatılan gündem çalışmasına ilişkin sosyal medya hastagleri şu şekilde:

Fransızca: #AttentionAuxPièges
Rusça: Не попади в ловушку !
Almanca: #GehenSienichtindieFalle
#حذارانتقعفيالفخ :Arapça
Kürtçe: NEYÊ XAPANDIN!
Farsça: !مراقب باش
İngilizce: #fakenews

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, sosyal medya hastagleri, dezenformasyon, BYEGM, binali yıldırım, basın yayın enformasyon
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