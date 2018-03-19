Terör örgütü YPG/PKK cenazelerde Kur'an-ı Kerim okunmasını yasaklamış

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından yapılan aramalarda, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde yönetim binalarında önemli belgeler ele geçirildi. Sözde resmi nitelik taşıyan evrakta, teröristlerin sivillerin dini inançlarını yaşamasına izin vermediği anlaşılıyor.

Müslüman ve Hıristiyanlara baskı

Söz konusu evrak, YPG/PKK yönetiminin aldığı kararları içeriyor. O kararlara göre terör örgütü, tüm camileri ve kiliseleri gözetim altına almış. Buralarda gündelik olayların konuşulmasını yasaklamış. Özellikle ÖSO, Esed rejimi ve Suriye devrimi konularında konuşulmasının önüne geçmek için sıkı tedbirler uygulanmış.

Yazılı ve işitsel dini içerikler yasak

Örgütün, yazılı ve işitsel tüm dini içerikli paylaşımların umumi ve ticari mekanlarda yasaklanmasını söz konusu evrakla karara bağladığı görüldü. Bu kararda özellikle bir dine atıf da yok. Yani Müslüman ve Hristiyanlara uygulanan baskı aynı. Her ikisi için de yasak söz konusu.

Cenazelerde Kur’an-ı Kerim yasak

Cenaze törenlerinde tekbir getirilmesi ya da hoparlörden Kur’an-ı Kerim okunması da yasak. Burada Hristiyanlara yönelik bir atıf yok. Çünkü Hıristiyanların cenazelerinde böyle bir uygulama yok. Bu uygulama Müslüman cenazelerinde olduğundan yasak da Müslümanlara getirilmiş. Kararda ayetlerin yerine sadece Kürt ulusal şarkılarının söylenmesi isteniyor.

Kararlar taviz vermeden uygulanacak ancak...

Kararda, tüm bu yasakların uygulanması emri veriliyor. Ancak hemen sonraki cümlede istisna sağlanabilecek bir durumdan söz ediliyor: Çıkar.

Madde aynen şöyle:

"Bu kararların taviz vermeden uygulanması, çıkarlarının gerektirdiği durumlar hariç hiç kimseye kolaylık sağlanmaması..."

Belgenin son maddesi ise, olayların haftalık raporlanması gerektiğine dair.

Kur’an-ı Kerim’le tuzak

Terör örgütü YPG/PKK din karşıtı hareketlerinin yanı sıra, dini duyguları istismar eden uygulamalarıyla da biliniyor.

Türkiye’de camileri hedef alan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da bir evde Kur’an-ı Kerim’e patlayıcı tuzaklamıştı. Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Orhan Sürmen yere atılan Kur'an-ı Kerim’i yerden kaldırmak istediği sırada şehit olmuştu.

Harekat boyunca pek çok köy ve beldede yakılmış Kur’an-ı Kerim’ler bulunmuştu. Terör örgütünün esaretinden kurtarılan bölge halkı da, bazı bölgelerde camilere baskınlar yapıldığını anlatmıştı.

Kaynak: TRT Haber