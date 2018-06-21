Terör örgütü YPG, 4 Temmuz'da Münbiç'ten ayrılacak

Türkiye ile ABD arasında 16 Mayıs 2018'te Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmede Münbiç Güvenlik Prensipleri için mutabık kalındı.
TSK Münbiç'te görev başında
Mehmetçik Münbiç'teki ilk devriye görevini 18 Haziran'da, ikincisini de dün gerçekleştirdi. Ardından Mehmetçik, bağlı olduğu birliğe geri döndü.
Teröristler 4 Temmuz'da bölgeyi terk edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin 4 Temmuz'da Münbiç'ten çıkmaya başlayacağını söyledi.
Teröre ağır darbe
Münbiç'in terörden arındırılmasıyla ilçe sakinleri evlerine dönebilecek, YPG/PKK'ya büyük darbe vurulmuş olacak.
Münbiç halkı huzura kavuşacak
Amaç tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesinin sağlanarak Münbiç'te huzur ve güvenliğin sağlanması.
Kaynak: TRT Haber