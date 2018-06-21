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Terör örgütü YPG, 4 Temmuz'da Münbiç'ten ayrılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin 4 Temmuz'da Münbiç'ten çıkmaya başlayacağını söyledi.

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Terör örgütü YPG, 4 Temmuzda Münbiçten ayrılacak

Türkiye ile ABD arasında 16 Mayıs 2018'te Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmede Münbiç Güvenlik Prensipleri için mutabık kalındı.

TSK Münbiç'te görev başında

Mehmetçik Münbiç'teki ilk devriye görevini 18 Haziran'da, ikincisini de dün gerçekleştirdi. Ardından Mehmetçik, bağlı olduğu birliğe geri döndü.

Teröristler 4 Temmuz'da bölgeyi terk edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin 4 Temmuz'da Münbiç'ten çıkmaya başlayacağını söyledi. 

Teröre ağır darbe

Münbiç'in terörden arındırılmasıyla ilçe sakinleri evlerine dönebilecek, YPG/PKK'ya büyük darbe vurulmuş olacak.

Münbiç halkı huzura kavuşacak

Amaç tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesinin sağlanarak Münbiç'te huzur ve güvenliğin sağlanması.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, terör örgütü, munbic, çavuşoğlu
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