Suruç'taki terör saldırısıyla ilgili 3 savcı daha görevlendirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba dün, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralanmıştı.

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız ile Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili, "Olayın büyüklüğü, vehameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 Cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik." açıklamasında bulundu.

"3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var"

Doğan, "Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var." dedi.

Kaynak: AA