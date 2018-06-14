Suruç'ta AK Partililere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
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