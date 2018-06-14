  • 14 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.675
    EURO 5.445
  • BIST 94540.84
    ALTIN 196.236
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suruç'ta AK Partililere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Suruç'ta AK Partililere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suruçta AK Partililere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER