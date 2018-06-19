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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma: Zeytin Dalı olmasaydı Münbiç mutabakatı olmazdı

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Münbiç mutabakatı bizim için bir vatana dönüş mutabakatı anlamına geliyor" dedi.

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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma: Zeytin Dalı olmasaydı Münbiç mutabakatı olmazdı

Münbiç doğumlu Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasını değerlendirdi.

Günlerdir bekledikleri sürecin başladığını kaydeden Cuma, "Şu anda çok büyük bir sevinç içindeyiz. Vatanımıza, yurdumuza döneceğiz. Bu Münbiç mutabakatı, bizim için bir vatana dönüş mutabakatı anlamına geliyor. Aynı zamanda bölgemiz PYD/PKK terör örgütlerinden temizlenecek" diye konuştu.

"Biz vatanımıza döneceğiz, huzur ve istikrara kavuşacağız"

Kendisinin Münbiç'teki evininin de YPG/PKK tarafından gasp edildiğini belirten Cuma, "Bu terör örgütleri bizlere, Münbiç halkına çok büyük zulüm yapıyordu şu ana kadar. Onun için biz evimize, vatanımıza dönemiyorduk ama Allah'a şükür, Türkiye devletine şükür, Türk askerine, Mehmetçik'e çok büyük şükranlarımızı sunarız. Onların sayesinde biz vatanımıza döneceğiz, huzur ve istikrara kavuşacağız" dedi.

"Zeytin Dalı Harekatı olmasaydı Münbiç mutabakatı hiç olamazdı"

Cuma, Münbiç'teki son gelişmelerin kendileri için çok önemli olduğunu şöyle anlattı:

"Zeytin Dalı Harekatı olmasaydı, Münbiç mutabakatı hiç olamazdı. ABD, PYD/PKK'yı destekleyen taraf, geçen hafta Türkiye'nin siyasi iradesi karşısında diz çöktü ve bu mutabakata varıldı. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Bu mutabakat sadece bölgeyi terörden temizlemeyecek, aynı zamanda bizi vatanımıza döndürecek ve Suriye'de siyasi çözümün belki de ilk adımını teşkil edebilecek bir mutabakattır. Münbiç'ten sonra Fırat'ın doğusunda da devamı gelirse tüm Suriye halkı için büyük bir huzurun müjdesi olabilir."

"Bugün bizim için tarihi bir gün"

Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"nın icraata geçirilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Cuma, "Bugün bizim için tarihi bir gün. Bugünü biz çok bekledik. Allah'a şükür gerçekleşiyor. Biz hazırız. Şahsen ben, Mehmetçik'in ayağı Münbiç toprağına bastığı anda onlarla beraber olacağım çünkü evime dönüp evimde yaşamak istiyorum. Vatanımızda barış içinde terörsüz, huzurlu bir Münbiç'te yaşamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, munbic
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