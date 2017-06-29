  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sözleşmeli öğretmen uygulaması devam edecek mi?

Sözleşmeli öğretmen uygulaması devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz,sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının süreceğini belirterek "Üzerinde durduğumuz konu,daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması" dedi

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Sözleşmeli öğretmen uygulaması devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının devam edeceğini belirterek, "Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığını ziyaretinde, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Hak-İş'in, her zaman milletin değerlerinin yanında durduğunu ve doğruların yanında yer aldığını söyledi.

Taşeronlarla ilgili sorunun çözümüne ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuda bugüne kadar ne söz verdilerse yerine getirdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Taşeronla ilgili Başbakanımızın talimatı var. Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Devlet Personel Başkanlığımız üzerinde çalışıyor. İnşallah tamamlandığında milletimizin huzuruna gelecek. Halka ne söz verdiysek mutlaka yerine gelmiştir ama orada bir zamanlama problemi vardı. O da inşallah Maliye ve Çalışma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla çözümlenecektir diye düşünüyorum. Biz, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olmanın, bu milleti en iyi şekilde yönetmenin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Her şeyi istişareli yapacaksınız. Kendi başınıza doğruyu bile yapsanız istişareden uzakta yapmışsanız mutlaka hata yapma ihtimaliniz artıyor. AK Parti, bugüne kadar diğerlerine kıyasla en az hatayla bugüne kadar gelmişse, milletin teveccühünü ve desteğini alıyorsa bunda en büyük pay, milletle beraber yürümesidir, istişareden hiç bir zaman ayrılmamasıdır."

"Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek"

Gazetecilerin, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarını hatırlatması üzerine Yılmaz, kendisinin ve bakanlığından bir kişinin böyle bir açıklaması olmadığına işaret etti.

Birilerinin, bu uygulamanın kalkmasını istediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli personel alımı uygulaması başlatıldı. Dolayısıyla böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun, daha objektif kriterlerle nasıl herkesi ikna eder şekilde yapılır, o doğrultuda Başbakanlığın talimatı var. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması, Sözleşmeli öğretmen devam edecek." 

Etiketler: Sözleşmeli öğretmen, İsmet Yılmaz
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