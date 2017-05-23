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Sözcü gazetesinin mali işler müdürü Yücekaleli teslim oldu

Gözaltı kararı bulunan Sözcü gazetesinin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli savcılığa teslim oldu.

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Sözcü gazetesinin mali işler müdürü Yücekaleli teslim oldu

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli savcılığa teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin mali şube müdürü Yonca Yücekaleli avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı geldi.

Savcılığa teslim olan Yücekaleli hakkında, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı üzerine gözaltı işlemi yapılarak emniyete gönderildi.

Soruşturma kapsamında, muhabir Gökmen Ulu ile gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun geçen hafta sonu gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Gazetenin sahibi iş adamı Burak Akbay'ın ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

Ayrıca söz konusu 4 kişinin ikametinde hakimlikçe alınan karar doğrultusunda arama işlemi de yapılmıştı.

Etiketler: sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, Sözcü gazetesi mali işler müdürü Yonca Yücekaleli
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