Sosyal medyada terör propagandası yapan 11 kişi tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gerçek dışı bilgiler aktardıkları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 150 kişi gözaltına alınmıştı.

TSK'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takip edildi. Gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.

Kaynak:AA