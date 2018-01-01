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Son bir hafta içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son bir hafta içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında son bir haftada bin 119 operasyon yapıldı.

PKK ile irtibatlı 125, FETÖ ile irtibatlı 493, DEAŞ ile irtibatlı 325 ve aşırı sol örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ise gözaltına alınanların sayısı 3 bin 764.

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teröristler, terör örgütü, terör operasyonu, PKK, İçişleri Bakanlığı
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