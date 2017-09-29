  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.561
    EURO 4.208
  • BIST 102907.73
    ALTIN 147.042
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Son 24 saatte PKK'ya ağır darbe indirildi

Son 24 saatte PKK'ya ağır darbe indirildi

İçişleri Bakanı Soylu, son 24 saatte 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Son 24 saatte PKKya ağır darbe indirildi

İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyonlarda son 24 saatte 23'ü ölü 5'i teslim olmak üzere toplam 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalında 10 teröri̇st ölü ele geçirildi. Bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulundu. Bölgede operasyon ve çatışmalar devam ediyor.

Hakkari̇'nin Şemdi̇nli̇ ilçesi Umurlu köyü kırsalında 3, Şırnak Dereler köyü kırsalında 6, Van'ın Erci̇ş ilçesinde 2 olmak üzerere 11 teröri̇st etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 1 el bombası bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda 2 teröri̇st etkisiz hale getirildi. Arazi aramasında 1 kalaşnikof tüfek, 1 roketatar, 2 el bombası bulundu.

Şırnak'ın Si̇lopi̇ ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda 5 teröri̇st teslim oldu. Di̇yarbakır'ın Liçe ilçesi Kırkpınar Mahallesi̇'ndeki sığınakta 8 fünye, 550 metre kablo, 1 kamera, 1 kütüklük, 2 tüp, 8 pil ve 1 sırt çantası bulundu.

Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, 28 Eylül saat 12.00 civarında tespit edilen 2 sığınakta 1 kalaşnikof, 220 kalaşnikof fişeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 4 el bombası, 6 anti-tank roketatar mühimmatı, 400 M-16 fişeği ve 2 M-16 şarjörü ele geçirildi.

Etiketler: teröristler, terör örgütü, süleyman soylu, PKK, İçişleri Bakanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER