Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nun dışında toplanan partililere hitap etti.

"Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Bey, sevgili yol arkadaşlarım; sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum." diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, fiili bir ayrılığın ardından bugün bir araya geldiklerini söyledi.

Partililerin "İşte ordu, işte komutan" sloganları üzerine Erdoğan, "Sevgili yol arkadaşlarım; sizlerin heyecanı heyecanımızdır, sizlerin çoşkusu coşkumuzudur. Sabah 04.00'ten itibaren sizler buradasınız. Bu 3. Olağanüstü Kongre'deki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste maalesef bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamdediyoruz, herhangi bir ölüm söz konusu değil. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz." dedi.

"Gönüldaşım..."

Erdoğan, çıktıkları yolda gece gündüz yürümeye devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım, gönüldaşım Binali Yıldırım Bey'e de tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bakın önümüzde 2019 var, martında yerel seçimler var, kasımında parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Onun için durmak yok. Çok çalışacağız. Tevazuyu elden bırakmayacağız ama unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var. Kapı kapı dolaşmaya da devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler, gerek ana kademe, çok çalışacağız. Üzerimizeki spekülasyonları, sandıktan cevabını vererek yine yok edeceğiz."

Yıldırım: Hoşgeldiniz Sayın Genel Başkanım, liderim

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ise AK Parti kongrelerinin bir şölen ve bayram olduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatı mensuplarının, hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşadığını vurgulayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Hoşgeldiniz Sayın Genel Başkanım, liderim" sözleriyle selamladı.

Erdoğan ve Yıldırım daha sonra kongrenin yapılacağı salona geçti.



