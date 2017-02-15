  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Şırnak'ta Vali Yardımcısı gözaltına alındı

Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonunda, görevden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa gözaltına alındı.

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Şırnakta Vali Yardımcısı gözaltına alındı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve görevden uzaklaştırılan Manisa, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen Manisa, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Manisa'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: şırnak, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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