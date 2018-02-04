Sınır kapılarında "teröre" geçit yok

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG-PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla yürütülüyor. Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci, bu kapsamda özellikle güney illerindeki sınır kapılarında bir dizi önlem aldıklarını açıkladı.

"Özellikle güney sınırlarındaki gümrük kapılarımızda emniyet ve denetimlerimizi artırdık. Özellikle kaçak yollardan girişlerin önlenmesi ve teröre bulaşmış şahısların sınır kapılarımızdan Türkiye'ye girmemesi noktasında gerek güvenlik güçlerimizle eş güdümlü çalışmalarımız gerekse gümrük muhafaza ekiplerimizin üstün gayretleriyle tedbirlerimizi aldık."

"Başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar"

Geçtiğimiz günlerde Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 2 Suriyeli yakalanmıştı.

Tüfenkci, "Bunun gibi birçok vakalarımız oluyor. Bunların bir kısmı basına yansıyor bir kısmı yansımıyor. Sınır kapılarında görev yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, özellikle güney illerindeki kara hudut kapılarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA