Sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınır hattında da yoğun güvenlik önlemi alındı.

İdlib kentinin sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürerken, duvarlarla çevrili sınır hattında da güvenlik önleminin artırıldığı gözlendi.

Mehmetçik, zırhlı araçlarla sınırı boydan boya sürekli devriye göreviyle kontrol ediyor. Sınırda gözetleme kulelerindeki askerler ise termal kameralarla hudut hattını gözetliyor.

Türkiye'ye her türlü yasa dışı girişi önlemeye çalışan hudut birlikleri, sınır yakınlarında herhangi bir tehdit hissettiğinde havaya ateş açarak ya da siren çalarak uyarıda bulunuyor.

İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri görüntülendi

Hudutta sıfır noktasında yer alan İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri de sınır hattından görülüyor.

Oğulpınar köyü karşısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabası ve Kah köyü ile bölgeye kurulmuş çadır kentler AA ekibince görüntülendi.

Sınırdaki yerleşim yerlerinde araç yoğunluğunun yanı sıra tarlalarda çalışanların da olduğu görüldü.