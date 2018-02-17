Siirt Havalimanı Haziran ayında hizmete açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Siirt Havalimanı'nın yeniden trafiğe açılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) koordinesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Siirt Havalimanı'nın yeniden trafiğe açılması için DHMİ koordinesinde süren çalışmaları inceleyen Arslan, DHMİ Genel Müdürü Ocak ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

"İhtiyaçlar çerçevesinde gerekli çalışmaları yaptık"

Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanını bir an önce açmak ve seferlere başlamak adına gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Arslan, Siirt Havalimanı'nın geçmişte ILS'i olmayan ve dolayısıyla orta ve büyük gövdeli uçakların inemediği bir havalimanı olduğunu ifade etti.

"Uluslararası kurallara uygun hale getireceğiz ki böylece inşallah yaklaşık haziran ayında Siirt pisti tamamen yenilenmiş resa sahaları, stopway sahaları büyütülmüş, geliştirilmiş bir şekilde uçakları misafir edebilir olacak."

Pist yaklaşma ışıklarıyla ilgili kurulumları 3 ay önce gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, pistin her iki tarafında banketlerin ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktardı. Arslan, ihalelerin bedelinin 24 milyon lira olduğunu bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette 24 milyon lira önemli bir rakam ancak Siirt ve Siirtlileri düşündüğünüz zaman rakamın hiçbir önemi yok, helali hoş olsun. Yeter ki ülkemizin her yerinde olduğu gibi eriştirebilir, ulaştırabilir olalım ve Siirt ve Siirtlilere de daha modern bir şekilde hizmet veren bir havalimanını geliştirmiş ve kavuşturmuş olalım."

Bakan Arslan, havaalanını Haziran ayında açtıkları andan itibaren tarifeli seferlerin de başlayacağını bildirdi.

"Özellikle gelişen teknolojiler çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Türk Hava Yolları ve Pegasus da dahil özellikle 'yaklaşma usul dizaynı' diye simülasyon marifetiyle yeni bir çalışma üzerinde uzun soluklu, uluslararası kurallardan ve imkanlardan da yararlanarak bir çalışma yaptılar. Bu simülasyon çerçevesinde yeni yaklaşma usul dizaynı oluşturdular. Ona bağlı olarak da ILS dahil diğer seyir, sefer ve elektronik cihazlarını kurmuş olacağız."

Arslan, öncekine göre çok daha modern hizmet veren bir havaalanı olunca havayolu şirketlerinin de kente memnuniyetle geleceğini ifade ederek, "Çünkü Siirtli Türkiye'nin her yerine uçmaya dünden hazır yeter ki uçuş imkanı olsun." dedi.

"Afrin'deki bataklığı kurutmak boynumuzun borcu"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan havalimanındaki incelemelerinin ardından Siirt Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti. Partililere seslenen Arslan'ın gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı.

"80 milyon Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda bataklık kurutmaya giden mehmetçiğin arkasında. Elbette ki içeride müdahaleyi hiç bırakmayacağız, elbette ki içeride terör örgütü mensuğlarını yok etmek için, bir tek terörist dahi kalsa onlarla mücadele etmek için gecemizi gündüzümüze katıp mücadelemizi vereceğiz."

Kaynak: AA, TRT Haber