'Senin bağımsızlığını kim kabul edecek?'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi." dedi.

"Ne yapıp edip, eğitim öğretim meselesini çözmek mecburiyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim öğretimde istediğimiz neticeyi alamadıkça, tabii olarak yeni arayışlar içerisine giriyoruz. Sınav sistemlerini defalarca değiştirdiğimiz halde hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun edecek bir sonuca ulaşamadık. Biz bütün bu olaylara iki kere iki dört demek suretiyle bir matematik olarak bakamayız, sosyolojik bir olaydır. Yaptığımız son düzenlemeye rağmen müfredat ve ders kitapları hususunda da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor. Ne yapıp edip, eğitim öğretim meselesini çözmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

"Öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ihtiyacımız olduğu açık"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara da ihtiyacımız olduğu açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bu hususun masaya yatırılması ve etkin bir eylem planı ortaya konması şarttır.

Eğitim-öğretim meselesi öyle önemlidir ki Türkiye'yi dershaneler ve kolejlerde yetiştirdikleri kişiler üzerinden teslim almaya teşebbüs eden örgütlerin saldırılarına dahi bu ülkede maruz kaldık. 15 Temmuz, daha öncesinde 17-25 Aralık işte böyle bir organizasyonunun ürünüdür. Türkiye'nin en parlak beyinlerini eğitim ve öğretimin cazibesini kullanarak devşirip, zihinlerini kendi ülkesine ve milletine karşı kullanacak derecede iğdiş eden bir örgüte karşı en büyük mücadeleyi vereceğimiz yer yine aynı alandır."

"Almanya'da yaptığınız seçimde bizi niye kullanmaya çalışıyorsunuz?"

Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'da bir seçim oldu, bizde de bir referandum oldu. Bu referandum sürecinde Türkiye'ye nasıl saldırdıklarını gördünüz. Şimdi kendi seçimlerinde bize saldırıyorlar. Ya seçimin bizimle ne alakası var? Almanya'da seçim yapıyorsunuz, Almanya'da yaptığınız seçimde bizi niye kullanmaya çalışıyorsunuz? Ne oldu? Şimdi hükümet kuramayacaklar, bak göreceksiniz, bu da birkaç aylarını alır. En az birkaç aylarını alır." dedi.

"Elinde sadece çekici olan, her şeyi çivi gibi görür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zihinlerini ya bir terör örgütünün ya da başka bir gücün emrine vermiş olanlarla, ne eğitimi ne adaleti ne de başka bir meseleyi konuşma, müzakere etme imkanı bulamazsınız. Elinde sadece çekici olan, her şeyi çivi gibi görür. Bunların da ellerinde sadece ihanet çekici olduğu için sürekli Türkiye'ye ve Türk milletine zarar vermek için uğraşıyorlar. Meydanı bunları bırakmadık, bırakmayacağız." diye konuştu.

Irak'taki gayrimeşru referandum

Irak’taki gayrimeşru referandumun mevcut Irak anayasası bakımından hiçbir hükmü olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani’ye sert çıktı.

Erdoğan, “İsrail'den başka destekleyen de yok. senin bağımsızlığını kim kabul edecek? Dünya İsrail'den ibaret değil ki! Biz yaptık oldu diyorlar, olmayacak, olamaz zaten. Biz yaptırımlara başladığımız anda ortada kalacaklar, tırlar çalışmayınca yiyecek bulamayacaklar, israil neyi nereden gönderecek?” dedi.

İsrail desteğini gözden geçirmezse onlarla da ortak adım atamayız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi bölgede oyun kurucu olarak görmeyenle adım atmamız mümkün değil. Son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, yanılmışız, alınan karar Türkiye'ye ihanettir. Daha sandıklar açılmadan PKK kutlama yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Barzani bu yanlıştan dönmezse bölgemizi bir mezhep ve köken kavgası içine itme utancıyla tarihe geçecektir.”