Şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde Elvan'ı, şehit babası Hasan Hüseyin ile kardeşi Soner Halisdemir karşıladı. Baba Halisdemir ile bir süre sohbet ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiklerini söyleyen Elvan, Ömer Halisdemir'in kabri başında dua edip mezarına karanfil bıraktı.

Bakan Elvan, aynı kabristanda bulunan ve mart ayında hayatını kaybeden şehidin annesi Fadimana Halisdemir'in de kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Kabir ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Elvan, vatan için iman dolu göğsünü siper eden kahraman yiğit şehit Ömer Halisdemir'in ve annesi Fadimana Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Anadolu topraklarının sayısız kahraman çıkardığını, onlardan birinin de Ömer Halisdemir olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Kabir ziyareti yapık. Fatihalarımızı gönderdik. Allah ruhlarını şad etsin. Allah cennet mekan eylesin. Bizde 'analar ne aslan doğurur' diye bir deyim var. Gerçekten bu aslanlar, kahramanlar, bu toprakları milletimiz için, ülkemiz için vatan yapmış ve bugüne kadar da bu millet hep istiklalini korumuş hiçbir zaman boyunduruk altında kalmamıştır. Eğer ezanımız susmuyorsa, al bayrağımız dalgalanıyorsa ve Türkiye adında bir ülke varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adında bir devlet varsa bunlar şehitlerimiz sayesindedir ve bu şehitlerimizi yetiştiren analar sayesindedir."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini başkalarıyla asla karıştırmasınlar"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin aslında bu ülkenin bölünme girişiminden başka bir şey olmadığına dikkati çeken Elvan,"15 Temmuz bu ülkenin işgali, bu ülkenin birilerine teslim edilmek istenmesinden başka bir şey değildi. Ancak başta şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimiz ve milletimiz buna izin vermedi." diye konuştu.

Ömer Halisdemir'in Türkiye'nin kaderini değiştiren öncü şehitlerden birisi olduğunu ifade eden Elvan, şöyle devam etti:

"Tıpkı surlara bayrak diken Ulubatlı Hasan gibi Çanakkale'de, Sakarya'da, Anafartalar'da işgalcilere karşı dimdik duran ve onları yok eden kahraman şehitlerimiz gibi ve yine tıpkı İzmir'de düşmana karşı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi. Türkiye üzerinde hesabı olanlar şunu çok iyi bilsinler; bir Ömer Halisdemir şehit olur, milyonlarca Ömer Halisdemir gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini başkalarıyla asla karıştırmasınlar. Bu millet ilelebet bağımsız kalmıştır, bundan sonra da kendi kararını kendisi verecek ve bağımsızlığını koruyacaktır. Şehidimiz Ömer Halisdemir hepimiz için bir sembol olmuştur. İstiklalimiz için bir sembol olmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimizi asla unutmayacağız. Ebediyete kadar gönlümüzde bu şehitlerimiz yaşayacak ve her yıl inşallah bu etkinlikleri düzenleyeceğiz. Çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek nesiller mutlaka 15 Temmuz'u anlamalı ve 15 Temmuz'u anmalı."

Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet erkanına teşekkür ettiğini belirtti.

'Tüm annelere teşekkür ediyorum'

Ülkenin geleceği için gençlerle mücadelenin büyük önem taşıdığını ifade eden Halisdemir, "Tüm Türk milletine sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle tüm annelere sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bir Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdiysem yeni gelen gençleri, askerleri, genç kızlarımızı da aynen öyle yetiştirmeye hazırım. Her yerde vatanıma öncelikle hizmet etmeye hazırım ve ölene kadar da mücadele edeceğim. Hiçbir haine bir karış toprağımı vermemek için bütün gençlerimle hazırım." şeklinde konuştu.

Şehidin eşi Hatice Halisdemir'i beldedeki evlerinde ziyaret eden Bakan Elvan, daha sonra şehidin babaevine geçti.

Bakan Elvan, Hasan Hüseyin Halisdemir'e Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti. Halisdemir de Elvan'a Türk bayrağı ve Ömer Halisdemir'in fotoğrafının basılı olduğu tişört hediye etti. Elvan, hediye edilen tişörtü giyerek fotoğraf çektirdi.

Bakan Elvan, daha sonra Çukurkuyu beldesinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikti.